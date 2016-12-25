韓民調：君舟民水 韓2016代表成語
韓國「教授新聞」24日發布的一份調查結果顯示，「君舟民水」成為韓國2016年度最具代表性成語。
南韓聯合新聞通訊社今天報導，「水能載舟，亦能覆舟」出自於2000多年前的「荀子王制篇」，意思是統治者如舟，老百姓如水，水能載舟，亦能覆舟。
今年韓國總統親信門醜聞曝光引起社會不滿，民眾紛紛走上街頭要求總統朴槿惠下台，最終促成國會通過彈劾總統的決議，印證了「水能覆舟」的歷史教訓。
韓國「教授新聞」12月20至22日對全國611名教授進行了「年度四字成語」問卷調查。結果顯示，有198名教授（32.4%）認為「君舟民水」一詞最能總結2016年的時局。
據報導，推薦「君舟民水」成語的韓國中央大學歷史學系教授陸榮洙指出，朴槿惠掌舵不當將「大韓民國」號拖入驚濤駭浪的沉船危局，朴槿惠企圖全盤繼承朴正熙獨裁政權的歷史基因及局限性，其施政路徑和結局是抱殘守缺的必然產物。1051225
(中央社)
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