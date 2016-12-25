學生扮納粹校長辭職 教部：仍扣獎補助款
光復中學學生扮納粹，今天傳出校長程曉銘將辭職，教育部今天表示，學校內部責任檢討只要適當且符合比例原則，會尊重學校處理，但仍會扣減獎補助款。
新竹光復中學校慶典禮上，有學生集體穿著納粹軍裝、舉納粹旗幟，遭以色列駐台辦事處強烈譴責。今天傳出校長程曉銘對此將引咎辭職，校方下午召開記者會說明。
教育部國民及學前教育署長邱乾國表示，此事件的處理包括檢討學校行政疏失、學校內部責任檢討和後續教育的強化，學校內部檢討應符合比例原則，該承擔責任的人就要承擔，之後會請學校提交檢討報告，只要處理適當，原則上會尊重學校，但學校行政疏失部分仍會扣減獎補助款。
至於後續教育強化，邱乾國指出，希望讓孩子多一點國際教育觀和理解包容，認識這件事背後的原因，有些學生可能因此事件在心理上受到影響，也會請學校多加關注。1051225
(中央社)
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