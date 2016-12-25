國軍嚴密監偵共軍遼寧號長訓動態

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(央社記者劉麗榮台北25日電）國防部表示，國軍嚴密監控中共遼寧號航母今天經宮古島海道向西至西太平洋遠航長訓，尤其在演訓後是否會再繞由巴士海峽，經我ADIZ(防空識別區)南部航行與南海艦隊會合操演，國防部會密切監偵並會採取應對措施。

共軍遼寧艦編隊赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，日本也發布消息共軍遼寧號出現東海中部水域動態。國防部軍事發言人陳中吉今天表示，國軍全程嚴密監控和掌握共軍動態。

陳中吉表示，對於共軍動態，國軍全程嚴密監控，並能有效掌握，會視狀況依規定做相關應處。隨後，國防部也發布訊息指出「有關中共遼寧號航母12月25日經日本宮古島海道向西至西太平洋遠航長訓，國防部均有嚴密監控，尤其在演訓後是否會再繞由巴士海峽，經我ADIZ南部航行與南海艦隊會合操演，國防部會密切監偵並會採取應對措施，確保國家安全，請國人安心」。1051225

(中央社)