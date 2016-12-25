共軍遼寧艦遠海訓練 國防部：嚴密監控

我要評比

針對共軍遼寧艦編隊25日經日本宮古島海道，赴西太平洋海域首次開展遠海訓練，國防部表示，均有嚴密監控。

國防部指出，尤其在演訓後是否會再繞由巴士海峽，經我ADIZ南部航行與南海艦隊會合操演，國防部會密切監偵並會採取應對措施，確保國家安全，請國人安心。

(旺報)