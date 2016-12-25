遭彈劾停職 朴槿惠低調度耶誕
青瓦台消息人士今天表示，日前因親信門遭彈劾停職的南韓總統朴槿惠，在耶誕前夕收到親信贈送的蛋糕。幾位幕僚與朴槿惠分享蛋糕，短暫交談表示安慰。
南韓聯合新聞通訊社指出，南韓大批民眾於24日舉行第9次燭光集會，要求朴槿惠立即下台，親信案獨立檢察組則接連傳訊現政府幕後權貴崔順實和前文化體育觀光部次官（常務次長）金鍾，矛頭直指總統。
據報導，對朴槿惠來說，今年的耶誕平安夜並不平靜。
執政新世界黨有關人士透露，朴槿惠低調安靜地度過耶誕，除上述訪客外，朴槿惠只與律師團見面商討彈劾審判的辯護策略。
朴槿惠入主青瓦台以來，每年耶誕都走訪民生或國防一線，積極對外發聲，行程忙碌，但今年耶誕首次如此清閒。
代行總統職務的總理黃教安則於24日前往慈善福祉機構贈送身障兒童耶誕禮物。1051225
(中央社)
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