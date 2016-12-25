女廁所產子疑死胎 警報驗釐清死因

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高雄市一名楊姓女子前往醫院生產，途中尿急到公園上廁所產下女嬰，母子經救護車送醫，女嬰無生命徵象初步認定為死胎，警方將報請檢方相驗。

警方初步調查，楊女約懷孕8個月，今天在家破水，由家屬緊急載往醫院，途中因尿急到前鎮區一處公園上廁所，卻在廁所內產下一名女嬰。

高雄市消防局獲報調派救護車前往協助送醫，楊女平安，但女嬰初步認定為死胎，警方將報請檢方相驗，調查死產原因。1051225

(中央社)