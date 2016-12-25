NBA》耶誕大戰報你知 布萊恩耶誕得分王

湖人布萊恩是在耶誕大戰的歷史得分王。(美聯社資料照)

每年一度的NBA耶誕大戰，將從26日凌晨1點塞爾提克出戰尼克開啟，不過誰是耶誕大戰最會得分的球員呢？答案是今年宣告退役的湖人「小飛俠」布萊恩，他生涯在耶誕節拿下395分，現役球員當中則是公牛韋德的277分。

耶誕大戰歷史籃板王是比爾羅素的176個；助攻王是奧斯卡羅伯生的145次；抄截王是皮朋的24次；火鍋王是「俠客」歐尼爾的25次，雖然布萊恩耶誕節總得分排在歷史第1，平均得分最高的還是麥格雷迪的43.3分。

至於耶誕大戰勝率最高的球隊，是拿10勝2敗、勝率8成33的熱火，其次是14勝3敗、勝率8成24的拓荒者，排在第3的是15勝7敗、勝率6成82的巫師，另外灰狼今年首次打耶誕大戰，黃蜂與灰狼則是從沒打過耶誕大戰。

(中時電子報)