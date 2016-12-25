劉德華自拍耍帥 劉嘉玲高圓圓黏聖誕樹比美

劉德華在官網曬自拍，帥氣十足。（圖／取材自官網）

適逢一年一度聖誕節，許多明星也陸續曬慶祝照，天王劉德華（華仔）在官網曬出自拍照，對著鏡頭放電，迷倒一票粉絲，而平時工作滿檔的劉德華則難得在放假休息，與家人一起過聖誕節。

女星劉嘉玲也曬出美照，她坐在聖誕樹旁，大秀長腿，高圓圓則是抱著愛貓，與應景的聖誕樹合照，相隔一個多月沒發文的她還自嘲：「​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Merry Christmas~聖誕節在冒泡，我還記得微博密碼」。新婚的鍾麗緹、熊黛林也分享過節照，充滿聖誕氛圍。

(中時電子報)

劉嘉玲在聖誕樹旁，大秀長腿。（圖／取材自劉嘉玲微博）