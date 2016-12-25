大安區蔬菜集貨場啟用 降低生產成本
台中市大安區農會蔬菜產銷班集貨場今天落成啟用，市長林佳龍致詞指出，不僅提供農民良好作業環境，更可降低芋頭、苦瓜及青蔥等蔬菜整理、分級、搬運等生產成本。
在行政院農委會農糧署及台中市政府農業局輔導下，大安區農會蔬菜產銷班興建第8班集貨包裝處理場125坪、冷藏設備及芋頭清洗機等設備，今天在大安區頂安里舉辦落成啟用典禮，林佳龍、立法院副院長蔡其昌、台中市農業局長王俊雄及台中市議員吳敏濟都出席剪綵儀式。
主辦單位特別安排安農樂活銀髮族二胡演奏，以及頂安家政班舞蹈表演，同時準備豐盛的頭大餐，各式各樣以大安芋頭為主、巧妙入菜的中西創意料理，讓林佳龍、蔡其昌等人吃得津津有味，紛紛豎起大拇指按讚。
林佳龍表示，市府積極爭取中央補助，終於讓集貨場落成啟用，不僅提供農民良好作業環境，更可降低芋頭、苦瓜、青蔥等蔬菜整理、分級、搬運的生產成本，提升經濟效益，讓大安成台中農業水果生產運銷中心。
林佳龍指出，台中優質農產品眾多，其中大安「安溪芋」因為品質好、賣相佳，拍賣價格每公斤可達百元以上，已連續3年創下台北農產運銷公司芋頭拍賣價格紀錄，且運銷數量每年逐漸成長，成為台中優質農產品指標之一。
蔡其昌說，農業是國家發展基礎，林佳龍非常照顧農民，針對農業生產所需設備，中央將全力支持，讓台中農業更加蓬勃發展。1051225
(中央社)
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