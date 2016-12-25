五股開台尊王過爐 李進勇授證縣定民俗

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雲嘉地區「有神無廟」的無形文化資產「五股開台尊王」過爐，今年獲雲林縣政府正式登錄為「縣定民俗」，縣長李進勇（前中）25日頒贈「五股開台尊王」過爐登錄證書。（雲林縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 105年12月25日

雲嘉地區「有神無廟」的無形文化資產「五股開台尊王」過爐，今年獲雲林縣政府正式登錄為「縣定民俗」，縣長李進勇今天頒贈「五股開台尊王」過爐登錄證書。

李進勇表示，雲林縣文化資產審議委員經連續2年訪視「五股開台尊王」過爐，審議通過，並於今年12月16日公告「五股開台尊王」過爐為雲林縣定民俗。

李進勇今天前往大埤鄉興安村三濟宮頒贈「五股開台尊王」過爐登錄證書，來自各地的五股信眾見證歷史性一刻，並積極籌辦明年的過爐盛事。

興安村長王萬來表示，「五股開台尊王」過爐是雲林縣重要的無形文化資產，「五股開台尊王」奉祀主神為鄭成功，無固定廟宇，分為五股在雲嘉地區輪流奉祀，每年過爐為地方宗教盛事，隨香信眾達數萬人。

王萬來指出，明年2月12日（農曆1月16日）「股開台尊王」過爐，將由三房股斗南靖興里過爐至四房股大埤鄉興安村駐駕，為迎接每十餘年才輪值年股的宗教盛事，興安村民幾乎總動員，已籌募千桌準備宴請「國姓公」隨香信眾。

五股信眾代表今天齊聚在值年股興安村信仰中心三濟宮，籌備恭迎106年「五股開台尊王」過爐事宜，決議過爐最重要的金牌點交，於明年2月10日移交，2月12日聖駕及神器移交，於當天早上鳴炮起駕、中午左右安座興安村紅壇。1051225

(中央社)