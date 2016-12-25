川普擬在就任前關閉名下基金會

美國候任總統川普(Donald Trump)本月在賓夕法尼亞州的集會演講。(圖/美聯社)

美國候任總統川普(Donald Trump)在24日宣告，將於總統任職前解散名下的川普基金會(Donald J Trump Foundation)，以避免未來可能會有利益衝突等爭議。對此，紐約總檢察長聲稱，現階段尚不能合法關閉。

綜合外電報導，川普在週六(24日)發表聲明說：「我的基金會多年來做了許多有益社會的事，包括支持退伍軍人、執法人員、兒童等，也捐數百萬美元給不少團體。但顧及我擔任總統一職的立場，為避免日後可能會有利益衝突爭議，我決定以其他方式從事慈善活動。」

他強調：「已要求律師採取必要行動將名下基金會關閉。」

然而，川普基金會由於之前涉及爭議，目前處在司法調查階段。紐約檢察總長於同日回應聲明表示：「在調查完成之前，此基金會還不能合法解散。」

據《華盛頓郵報》此前報導，該基金會曾多次向外表示有捐錢，但是事實上並沒有發生，有些用基金會資金購買的東西，最後也都變成川普個人在使用，這些都違反了稅務局的非營利組織管理法令。此外《衛報》也報導，川普本人自從2008年起就沒有捐錢給這個基金會，一直到2016年1月才在一個為老兵募款的活動上，捐出不到10000美元(約合新台幣320000元)。

(中時電子報)