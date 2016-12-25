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穀保首屆OB賽 高志綱：一開始擔心沒人

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穀保家商今舉辦首屆OB賽，進入職業的畢業校友都身穿職業球隊球衣現身球場。(周鎮宇攝)

穀保家商今在新北市重新棒球場舉行首屆OB賽，去年正逢穀保青棒成立20年，今年終於將OB賽舉辦成功，首屆會長高志綱相當開心，他表示，一開始還擔心沒有人。

高志綱表示，球隊去年剛好20週年，聚餐時剛好討論到事不是要辦OB賽，看到南英、高苑都有舉辦，經過一年討論開會，大部分自己比較忙，都是學校大力支持，行政作業比較麻煩，能夠辦成，真的需要感謝滿多人的。

首屆OB賽就吸引超過160位校友參加，高志綱說，一開始擔心沒有人，有些前面幾屆選手，一開始找不到人，聽到超過160人，就感覺比較安心了。

高志綱也提到，今天看起來還不錯，希望每年都可以持續，讓更多校友回來，棒球本身就是一種文化，舉辦OB賽樂趣才是最重要的，主要是連絡感情。

(中時電子報)

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關鍵字：高志綱穀保OB賽
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