「平安夜我倆過」楊冪和他登熱搜 劉愷威被狂cue

楊冪和郭敬明過平安夜，竟意外登熱搜。（圖／取材自郭敬明微博）

主持人朱楨PO聚會照，證實是一群人一起玩遊戲迎平安夜。（圖／取材自朱禎微博）

昨（23日）平安夜，很多明星都PO出和家人、朋友的聚會照慶祝，而楊冪昨下午先是自我調侃露半臉自拍而常被砲轟一事，並曬出只有四分之一張臉的自拍照，俏皮稱「我是一個禁不起批評的人，如果你批評我，我就哼！」，逗趣反應被狂讚，接著晚上和誰過平安夜，竟也意外登上熱搜，只能說女神的任何舉止都引發高度關注。

楊冪和導演郭敬明因合作《小時代》系列電影熟識，昨郭敬明在微博曬出兩人拍立得合影，寫下「也是沒想到，平安夜是我倆過」，還調皮附上4個害羞表情，流露他們之間的好感情。怎料網友見楊冪沒和老公劉愷威過節，竟不斷狂cue對方，更有人留言問「孤男寡女好嗎」、「劉叔叔知道嗎」，兩人婚姻狀況又被拿出來說嘴，而「郭敬明 楊冪」話題竟還因此登熱搜，讓粉絲相當傻眼。

隨後有另一主持人朱楨也上傳楊冪、郭敬明和一群工作人員的合照，證實了是一群人的聚會，據悉，楊冪昨在上海拍戲早早收工，而郭敬明家正好也在上海，便相約朋友們玩遊戲、迎平安夜，讓粉絲相當不解普通好友聚會怎也能造成熱議。

(中時電子報)