減少盤商剝削 7年級生成立雞蛋平台

年僅29歲的翟子睿（右）與夥伴打造雞蛋銷售平台，盼幫助雞農解決遭盤商剝削的問題。（林欣儀攝）

為解決蛋農遭盤商剝削、無法獲得相對報酬的問題，以翟子睿為首的3名7年級生運用各自專長，成立「好華雞」這個屬於蛋的平台，透過「代理孕母」概念，由消費端下單後、交由蛋農養雞，待雞隻長成，每月寄送雞蛋給消費者，盼創造契作者、管理者與牧養者三贏。

29歲的翟子睿老家在彰化鄉下，他說，阿姨就是蛋農，小時候還曾經到雞寮幫忙，看著長輩冒著刮風下雨的辛勞飼養雞隻、撿拾雞蛋販售，有時得面臨養殖、雞瘟等無預期風險，無法獲得相對的報酬，在銷售過程中，更遭到盤商剝削，感覺很不忍。

為幫助蛋農，翟子睿希望創造三贏模式，與擁有農業專長、美工專長的夥伴研究，設計屬於蛋的銷售平台，他表示，消費者只要花1200元契作一隻白雞，平台就會通知位於屏東的蛋農開始飼養小雞，6個月後轉送至彰化圈養，待7個月雞隻長成開始，連續8個月、每月會寄送30顆雞蛋給消費者。

翟子睿強調，每顆雞蛋都有生產履歷及相關檢驗證明，且在雞隻飼養期間，消費者可透過網路掌控雞隻成長情況，確實保障食品安全，而蛋農也不必再擔心通路問題，首期希望提供1萬隻雞契作，未來更要打造屬於蛋的大平台。

(中時)