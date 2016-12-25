光復高中校長辭職 劉姓班導等3人送教評會

光復中學校長程曉銘25日出面說明辭意。（徐養齡攝）

程曉銘今再度鞠躬對社會道歉。（徐養齡攝）

程曉銘宣讀辭職聲明。（徐養齡攝）

新竹市光復中學納粹變裝風波一發不可收拾，校長程曉銘飽受各界抨擊，25日決定辭職下台以示負責，並透露他昨晚已將辭呈傳真給在國外的董事長，並與部分董事聯繫說明辭意，就等董事長回國批准，對外滅火意圖明顯。

光復中學23日一場變裝遊行活動，因二年級某班以希特勒納粹造型登場，照片在臉書流傳遭網友痛批「在歷史傷口上灑鹽」，事件也隨即在媒體上發酵，以色列、德國史館及總統府都發表譴責，程曉銘昨公開鞠躬道歉。

程曉銘今對外說明辭意，指他主動求去是為表示對整件事情的負責態度，董事會並未施壓，校方將另向教育部提報後續懲處名單，目前已將劉姓班導師、訓育主任及學務主任送交教評會議處。

他說，卸任校長後恢復教師身分，希望能繼續教書，盼外界不要對老師或學生有過多的苛責，「他們都承受了很大的壓力！」

(中時)