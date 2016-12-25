追星追成星 沒跟虹橋一姐合影不算紅

中國大陸上海虹橋機場有一位追星粉絲，幾乎天天在機場蹲點看明星，被媒體搜出曾出現在近50位明星的機場照中。有人調侃，沒被這位「虹橋一姐」蹲過的明星代表太小咖。

媒體披露，被網友稱為「虹橋一姐」的龔玉雯，今年18歲，是個輟學生。有別於對特定明星愛慕的粉絲，她是位「博愛粉」，有明星出現就想合影，曾出現在48位明星的機場照裡。

照片裡的龔玉雯，略微黝黑而靦腆。

新媒體「北京時間」報導，她從去年演員黃曉明和Angelababy結婚開始在機場守明星。當時，因參加這場婚禮，許多平常不易見到的明星來到上海虹橋機場，龔玉雯待了3天，睏了就睡長椅上，看得很過癮，此後開始頻繁地守明星。

龔玉雯的行徑讓她開始走紅，連金馬獎新科影后馬思純14日在虹橋機場都主動與她合影。前瞻網報導，馬思純告訴龔玉雯，做自己喜歡的事（追星）沒關係，「但要找見自己更喜歡的事情」，「我們（明星）有什麼好看的，生活更重要」，還勸導她要找個好歸宿。

虹橋一姐走紅後，被邀請到汪涵主持的熱門網路綜藝節目「火星情報局」，她還品評了自己「蹲」過的明星中，大陸演員林允和台灣藝人小S最隨和。

綜合陸媒報導，龔玉雯18個月大父母就離異，從小跟著外公外婆長大。外婆說，她小學時被老師說智商有問題，導致同學看不起他，後來，沒考上高中的龔玉雯開始追星，越來越沈迷。

她是楊丞琳的「真愛粉」，這個月17日，她從家裡出發到站在楊丞琳的簽售會外圍，共3個多小時，只為了最後和楊丞琳打個照面、簽名、說句「我喜歡你8年了」、握手，整個過程不過幾秒。

結束後，龔玉雯又趕往虹橋機場，和幾個朋友一起守一位不那麼知名的男藝人。這樣密集的行程，很能反映虹橋一姐的生活日常。

鳳凰娛樂報導，龔玉雯多次表示，自己並不想紅，只想安安靜靜當個博愛粉，而且她也認識到沒工作一直追星是不理智的。

不過，事情似乎超過了龔玉雯的掌控。除了節目邀請，還有黃牛聯繫她談合作，龔玉雯未置可否。虹橋一姐是否會走向商業化，或是回到生活常軌，一時還很難說。1051225

(中央社)