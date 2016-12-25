NBA耶誕大戰 柯瑞總在這天失常

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美國職籃（NBA）明天的耶誕節大戰是例行賽重頭戲，據ESPN今天報導，但知名射手柯瑞總在這天表現失常，得分從沒超過20分。

耶誕節大戰共有5個對戰組合，分別是波士頓塞爾蒂克對紐約尼克、金州勇士對克利夫蘭騎士、芝加哥公牛對聖安東尼奧馬刺、明尼蘇達灰狼對奧克拉荷馬雷霆、洛杉磯內戰快艇對湖人。

ESPN報導，柯瑞（Stephen Curry）過去在耶誕節出賽5場，平均每場比賽上場時間超過35分鐘，平均單場11.2分、命中率28%，總計這5場柯瑞發生17次失誤，僅投進4顆三分球，表現有失水準。

而這5個對戰組合之中，共有4名拿過年度MVP的球員即將出賽，包含柯瑞、杜蘭特（Kevin Durant）、詹姆斯（LeBron James ）和羅斯（Derrick Rose），將是耶誕大戰的亮點。1051225

(中央社)