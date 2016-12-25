重機迷扮耶誕老人 送愛到家扶
彰化家扶中心今天來了一群不太一樣的耶誕老公公，這群老公公騎著重機帶著雞排前來贈送給家扶中心的小朋友，送愛到家扶。
這群耶誕老公公身穿的不是紅衣紅帽，也沒有搭雪橇，原來他們都是CRC彰化美式重機推廣協會的成員們，特別騎乘重型機車帶著雞排贈送給小朋友，同時捐出新台幣10萬元給彰化家扶中心興建員林家扶館。
40台哈雷重機今天早上浩浩蕩蕩地出現在彰化家扶中心的門口，在家扶中心等待的小朋友聽到重機「轟轟轟」的排氣聲，都趕緊出門探個究竟，而重機協會的成員們也利用這個機會，向小朋友介紹重型機車的構造以及發動原理，也載著小朋友沿著家扶中心繞一圈，讓他們體驗乘坐重機的樂趣。
CRC彰化美式重機推廣協會會長陳立仁說，協會平時就有在從事公益活動，這次剛好在網路看到家扶中心募款興建員林家扶館的消息，於是號召會員們發起耶誕送愛心的活動。
彰化家扶中心主任王震光則說，小朋友們是第一次看到穿黑衣騎重機的「耶誕老公公」，他要感謝協會安排送愛心送禮物到家扶的活動，讓小朋友們度過了一個難忘的耶誕節。1051225
(中央社)
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