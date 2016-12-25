金城武樹枝被勾斷 砸傷老翁

台東池上知名金城武大樹因樹枝被工程車勾斷，砸傷70歲男遊客，意識清楚送醫治療。（許金興提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年12月25日

台東池上知名金城武大樹因樹枝被工程車勾斷，砸傷70歲男遊客，意識清楚送醫治療。（許金興提供）中央社記者盧太城台東傳真 105年12月25日

台東池上知名金城武大樹因樹枝被工程車勾斷，砸傷70歲男遊客，意識清楚送醫治療。

今天下午2時許，工程車經過伯朗大道金城武大樹時，不慎將1枝比手臂粗大的樹枝勾斷，剛好有一群遊客在樹下，砸傷70歲男遊客，頭部劃傷，還好意識清醒，已送到醫院。1051225

(中央社)