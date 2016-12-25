MLB》藍鳥怕外野沒人 想挖海賊王助拳

藍鳥外野大開缺，考慮交易麥卡勤補足漏洞。(美聯社資料照)

藍鳥季後雖簽回莫拉里斯、皮爾斯後，不過「包爺」包提斯塔及桑德斯兩主力外野手出走，可讓他們傷透腦筋，若是兩個人都沒能留住，為維持競爭力，美媒報導指出，他們現正在考慮，從海盜挖來明星外野手「海賊王」麥卡勤。

30歲的麥卡勤曾在2013年獲得國聯MVP殊榮，不過近年表現下滑，上賽季打擊率2成56、上壘率3成36、長打率4成30的成績，皆不若拿下MVP時的身手，被三振率2成12更是生涯最糟，考量到他2017年年薪高達1400萬(約4.4億台幣)，明年還得面臨選擇權，海盜雖日前暫停交易，但仍不放棄送走他。

如今藍鳥首要想留包爺，不過得開出一年年薪1720萬美金以上(約5.5億台幣)的合約，雙方尚在協商，不過球團已先想到協商破裂的補償方案，《CBSSports》記者佩瑞認為，藍鳥若換回海賊王，加上皮拉就能組成更堅實的外野陣，不過藍鳥近年因交易，但他們農場的籌碼並不充足，想找他來助拳，勢必得多謹慎思考一番。

(中時電子報)