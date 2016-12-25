MLB》藍鳥怕外野沒人 想挖海賊王助拳
藍鳥季後雖簽回莫拉里斯、皮爾斯後，不過「包爺」包提斯塔及桑德斯兩主力外野手出走，可讓他們傷透腦筋，若是兩個人都沒能留住，為維持競爭力，美媒報導指出，他們現正在考慮，從海盜挖來明星外野手「海賊王」麥卡勤。
30歲的麥卡勤曾在2013年獲得國聯MVP殊榮，不過近年表現下滑，上賽季打擊率2成56、上壘率3成36、長打率4成30的成績，皆不若拿下MVP時的身手，被三振率2成12更是生涯最糟，考量到他2017年年薪高達1400萬(約4.4億台幣)，明年還得面臨選擇權，海盜雖日前暫停交易，但仍不放棄送走他。
如今藍鳥首要想留包爺，不過得開出一年年薪1720萬美金以上(約5.5億台幣)的合約，雙方尚在協商，不過球團已先想到協商破裂的補償方案，《CBSSports》記者佩瑞認為，藍鳥若換回海賊王，加上皮拉就能組成更堅實的外野陣，不過藍鳥近年因交易，但他們農場的籌碼並不充足，想找他來助拳，勢必得多謹慎思考一番。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。