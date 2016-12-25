核食公聽會 核能流言終結者罵國民黨霸凌人民
衛福部25日在新北市新店舉辦「日本核災後食品風險危害評估及管理及茨城、櫪木、千葉、群馬食品開放與否」公聽會，「核能流言終結者」創辦人黃士修發表聲明，成員張中一會中提出程序發言問題，卻遭國民黨新北市議員陳明義以麥克風鼓吹民眾把張拖出現場，批評藍營政治人物仗著政治特權，霸凌公聽會上其他民眾發言的權利，呼籲民眾認清藍營只是為了政治鬥爭。
核流終結者並舉與其意見相左的鹽寮反核自救會總幹事楊木火先生，同樣的程序發言，也因為提到國民黨為何不廢核四時，藍營民眾也企圖攻擊他，所幸被在場員警阻止。
核流創辦人黃士修說，主席主持不公，對政治人物大小眼。不斷給政治人物優先發言的機會，而在場的NGO與專家學者卻沒有發言的機會。他批評藍營的政治人物，不應仗著自己的政治特權，霸凌公聽會上其他民眾的發言權利，甚至鼓動群眾勢力把民眾拖出去。
黃士修也呼籲，藍營的支持群眾，應該有能夠包容不同意見的雅量。今天在全國直播的公民參與現場這樣鬧場，對於開放或禁止福島五縣食品的討論毫無助益，並且讓全國民眾認清藍營只是為了政治鬥爭。民主的價值在於讓所有人公平地發言，福島五縣食物開放與否是一個多面向的問題，包含科學、經濟、政治、外交等。難得各種不同意見齊聚討論，卻被藍色特權霸凌，讓所有人辛苦的準備化為流水。
(中時)
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