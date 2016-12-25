溫泉區灑鹽拍雪景 宜蘭縣府開罰
大兼廣告製作公司為拍攝廣告，在宜蘭縣大同鄉芃芃溫泉行水區，灑上大量鹽巴製造雪景，環保局代理局長康立和今天表示，將依法開罰。
大兼廣告製作公司則透過臉書（Facebook）表示，拍攝現場已盡力處理乾淨，但對於灑鹽後續處理不周，再次表達歉意，另拍攝前也在溫泉旁5公尺內先撲上棉花，結束後也已將棉花全數回收，未來公司會更加小心謹慎，對宜蘭縣及所有人致上最高的歉意，並承諾未來宜蘭若有環保議題影片需要製作，將竭盡所能協助拍攝，「再次向大家及台灣這片土地致歉，對不起。」。
康立和今天率縣府文化、農業單位會同林務局前往現場勘查後表示，由於該公司事前隱匿，且清理不確實，環保局將依法開罰，並限期復原，否則將連續處分，另針對少數違規劇組將列不歡迎名單，不再給予拍片協助。
大兼廣告製作公司為拍攝手機遊戲廣告，24日劇組約50人，在芃芃溫泉行水區陸地，灑上大量鹽巴製造雪景，有民眾質疑恐有破壞環境之虞，拍下照片後轉貼臉書，引起網友與議員陳傑麟和當地居民撻伐。
環保局獲報後，除立即派員前往稽查外，上午並前往現地勘查、採樣，並根據陳情照片與現場尚未清除完善狀況，將依違反廢棄物清理法第27條第2款，處以新台幣1200至6000元罰金，另依水污染防治法裁處3至300萬元。
宜蘭縣政府表示，文化局協拍中心基於對業者的信任，對於提出申請均積極給予必要協助，但該公司在申請書及計畫書內都未提到會以大量灑鹽方式製造雪景，同時也沒完成申請程序，逕自對外公告宜蘭縣政府文化局及相關聯絡電話，造成縣府形象受損。
縣府表示，文化局將不再給予該公司影視協拍協助，未來也會嚴格審查特殊環境生態地區協拍申請，並要求業者簽切結書，保證不可傷害環境生態。1051225
(中央社)
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