睡眠中斷小心肝 避免「5太」一夜好眠
常常睡眠中斷導致睡眠品質不佳，容易引發肥胖、脂肪肝、肝硬化，甚至癌症等疾病；專家建議晚餐不要吃太油、太酸、太辣、太鹹的食物，更不宜吃太飽，睡前3小時也不宜過量飲酒。
根據美國癌症協會的報導，每年全世界約有70萬新的肝癌病患產生，估計2016年在美國有約2萬7000人因為肝癌死亡，其中男性占約1萬8000人，女性約9000人。
其中，最主要的原因在於人類的生理時鐘（circadian rhythms），掌管著所有細胞的生理協調配合及肝臟細胞新陳代謝功能，更因為肥胖與非酒精性脂肪肝（NFALD），是目前21世紀造成肝細胞癌化（hepatocelluar carcinoma, HCC）的一個主要的危險因素。
毒物專家、台灣師範大學教授吳家誠表示，當常常睡眠中斷而無法得到優質的睡眠時，雖然沒有造成基因性的突變，但科學發現這樣的情況，會造成至少有掌管細胞生理時鐘協調性的五個基因群，受到直接干擾，這與造成肝細胞癌化（HCC）的一些基因訊息模式相當吻合。
除此之外，根據2016年國際癌症細胞期刊的報導，發現這些基因訊息的錯誤調控也影響了膽固醇與膽酸代謝的途徑，而這兩大類物質，也是維持肝臟正常功能所必須的關鍵生理化學成份，它們的代謝途徑如果受到影響，將會直接影響肝臟正常運作所需要的生化反應。
更重要的是肝臟細胞內的膽酸受體，與肝臟細胞核中用以察覺毒性物質的感知受體（constitutive androstane receptor, CAR）等，也會受到直接的干擾與影響。
所以常常睡眠中斷無法獲得優質睡眠時，這些重要的細胞受體都會產生功能性錯亂甚至喪失，如此更無法維持肝臟解毒機能的基本功能，對於人體的健康將造成延續性的重大的影響，甚至引發其他疾病或是肺癌等癌症的產生。
他指出，可以想像，藥物合成科學對未來治療脂肪肝、肝硬化與肝癌的藥物開發，可能配合調控與引發上述相關細胞受體的正常功能，以進行藥物合成的設計。
吳家誠指出，基於人類長期演化的過程中，生活在有白天與黑夜的交替環境中，我們的生理時鐘早就透過演化的設計與調控而建立，如果不能順著這樣演化過程產生的生理機制生活，企圖做劇烈或長期性的更改，當然會引發生理上不良的效果，所以每天良好優質睡眠的維持，絕對是保持健康重要的一環。
吳家誠提醒，想要一夜好眠，睡前 3小時避免喝過度刺激的飲料或過量飲酒，晚餐不要吃太油、太酸、太辣、太鹹的食物，更不宜吃得太飽。1051225
(中央社)
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