廖正井向王柏融喊話 拜託他參加經典賽

王柏融今出席穀保OB賽，棒協理事長向他喊話，拜託他參加經典賽。(周鎮宇攝)

穀保家商今舉行首屆OB賽，開幕典禮上，棒協理事長廖正井在致詞中再度向猿隊王柏融喊話，他表示，明年經典賽，再次拜託你，也期盼簽約時可以加上國際賽參賽條款。

穀保青棒去年正逢20周年，經過一年籌辦，今順利舉辦首屆OB賽事，許多人也都到場支持，廖正井表示，穀保培育許多中華隊人才，最令人印象深刻的就是2003亞錦賽，高志綱擊出的再見安打，真的很感謝。

不過對於明年經典賽，廖正井也藉此向同樣是穀保畢業的王柏融喊話，他說：「再一次拜託你，期盼你參加經典賽，在簽約的時候，不僅簽旅外條款，也可以簽下同意中華隊徵召的條例。」

對此王柏融被問到是否備感壓力，他表示：「我是覺得還好啦，我們是尊重球團，是球團的選手所以就不會去想這些，給球團去安排，我們就做什麼。」

(中時電子報)