籃球場上最遠的距離 國體大罰球及時回神險勝

國體大周暐宸。（大專體總提供）

國體大陳昱瑞。（大專體總提供）

在籃球場上，罰球線被稱為「最遙遠的距離」，因為儘管沒人防守，但一個人孤單罰球所承擔的壓力，往往比對方球員防守還要沉重。國體大今面對台中科大，一度領先兩位數的優勢，卻因罰球屢屢不進，遭對手蠶食，最後關頭還遭逆轉，但陳昱瑞與周暐宸關鍵時刻及時回神，合力罰進致勝4罰，終國體大以68比65驚險取勝。

國體大本周南下高雄，3場比賽有2戰遭遇本屆才剛從公開二級晉級的虎尾科大與台中科大，但球隊表現並不理想，尤其罰球更是荒腔走板，本周首役面對虎科，罰15僅中5，被虎科拿下公開一級隊史首勝，昨再敗給台科大後，今遭遇中科大又是罰球出了問題，含最後關鍵4罰全中，罰球命中率還是只有0.500（罰22中11），差點再度成為落敗原因。

「調整出了很大的問題，我身為教練沒有注意到。」國體大教練桑茂森強調，本屆賽事每個月打3場，但球隊仍照過去的訓練節奏，過去21天竟只練了8天球，球員無論狀況與體能都不夠理想，自然導致球員在場上體能下降，進而不夠專注，他說：「罰球肯定受到影響。」

桑茂森表示，國體大球風就是「跑起來」，但本周南下高雄，球員喊累，腳步明顯沉重，他自責沒有提早發現並因應，他說：「我告訴球員，大家是跟著團隊打球，有問題不會是球員，絕對是團隊，接下來繼續一場場走，修正自己的問題。」

致勝功臣周暐宸攻下全隊最高22分、包括最後關鍵2罰，外帶11籃板，很難想像他本周不只要在場上比賽，還要跟腸胃炎搏鬥，「我周三在東泰高中移訓時就很不舒服，昨天肚子又痛，就去榮總打針。」他表示，醫生診斷是病毒感染，本周已打了3針，問他怎不休養，他直率地說：「一定要止敗一下啊！」暐宸媽媽也特地到高雄關心寶貝兒子，擔心溢於言表。

(中時電子報)