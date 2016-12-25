關懷弱勢 林佳龍東勢區發放愛心物資、耶誕禮
天一圓德基金會上午在東勢區舉辦物資發放慈善活動，援助300戶低收家庭、邊緣戶及獨居老人，市長林佳龍也到場協助，與民眾寒暄問候，祝福大家平安健康，並感謝基金會的愛心，也呼籲全民一同關懷弱勢族群，讓台中市各個角落都綻放光明。
愛心物資發放活動由天一圓德基金會主辦，應柴秀珍女士紀念基金會贊助，東勢區公所協辦，現場準備白米、芥花油、麵條及罐頭等民生物資；東勢區長徐佩鈴日前發起「傳遞愛與希望」愛心禮品募集活動，各界熱烈響應，短短3週，收到280份文具、玩具、書籍等禮物，今日也在現場發送，讓弱勢孩童歡度耶誕節。
「讓愛心傳達到每個需要的角落！」林佳龍表示，感謝民間資源投入，盼藉此拋磚引玉，結合社會大眾、慈善團體及非營利組織一同雪中送暖，投入回饋社會，與公部門共同照顧家境困苦的市民，陪伴他們一起度過寒冬。
(中時)
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