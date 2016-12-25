剛果危機暫緩 反對黨同意卡比拉續任1年

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剛果民主共和國反對黨同意總統卡比拉續任至2017年底，以便結束近日動盪不安的社會局面。反政府民眾連日示威遊行抗議，遭安全部隊開槍，造成數十人死亡的慘劇。

如果雙方信守承諾，這將是天主教會的重大成就。教會近日來一直擔任調解角色，試圖阻止剛果倒退回到多年前的無政府以及內戰狀態。

45歲的卡比拉（Joseph Kabila）於2001年時任總統、他的父親老卡比拉（Laurent Kabila）遭到暗殺身亡後的第10天，接管國家大事，並相繼於2006、2011年2次全國大選中當選總統，在任已經15年。

依據憲法，他的任期應於今年12月屆滿，有關部門因此建議於11月舉行全國大選。然而，他本人非但毫無放棄權力跡象，選委會也以籌備不及為藉口，計畫將大選延至2018年4月舉行。此舉引起全國譁然以及反對黨的強烈不滿。

南非媒體「艾歐爾新聞」（IOL news）日前引述政府發言人報導，上述讓卡比拉續任至2017年底的建議，已於23日下午提交全國代表大會審議，但拒絕說明協議書詳細內容。

報導同時引述反對黨領袖法尤盧（Martin Fayulu）說：「卡比拉續任1年，但他不會試圖再做滿1任（總統）。」

法尤盧表示，憲法不會因為卡比拉而改變總統任期至多2任的規定，而卡比拉也必須任命反對黨人士為總理。

卡比拉至今尚未對這份協議公開發表任何看法，雙方只能在國民代表大會審議通過後，才會簽署這項協議。

根據聯合國資料顯示，過去1周以來，剛果安全部隊至少逮捕460人以及殺害40人。這種暴力行為讓世人擔心即將爆發另一場大規模血腥衝突，多個國際捐助國已經公開譴責卡比拉。

報導引述多名不願具名的民眾表示，人民已經厭惡暴力與對立，希望透過談判解決問題。1051225

(中央社)