南非夏日耶誕買氣夯 有錢沒錢好過節

我要評比

耶誕節是南非人一年中的大事，無論家境是否富裕，人人都卯足全力購買各式禮品與應景食品過節，以致於各地購物中心人潮洶湧，熱鬧滾滾。

購物中心進駐商家數量是按照面積大小計算，自100到1000餘家不等，所提供的商品包羅萬象，任君選購。

南非地處南半球，耶誕節適逢炎炎夏日，所以在許多人的概念裡，耶誕節是夏天的節日，與飄雪的冬季無關。

購物中心廣場巨大的聖誕樹上灑滿陽光，與北半球冰雪封天的景緻形成有趣對比。某些地區，例如克魯格國家公園，氣溫甚至可高達攝氏45度。全國各地雷電交加、大雨傾盆更有如家常便飯。

購物中心內到處是穿著短袖、短褲、人字拖的人群，扶老攜幼，進行一年內最大的消費行為。

南非今年景氣不佳，買氣低迷，商家叫苦連天。為配合年內最後一個節慶，許多商家做出最後衝刺，推出折扣大戰，期望刺激消費者。

有些知名品牌商家，乾脆自10日開始，每天推出不同的食衣住行娛樂貨品，以極優惠的折扣，透過電子郵件或手機簡訊，吸引消費者上門採購。

大部分店家的耶誕銷售業績相當於一年中其他11個月業績總合，可見人潮與錢潮間確實畫上等號。

每家購物中心在大廳內均設有禮品包裝專櫃，提供不同花色包裝紙，由手腳俐落的服務人員，免費為客人包裝禮品，不限件數，直到客人滿意為止。

南非購物中心和街邊店面都會選擇耶誕節以及新年元旦各休息1天，或是連休2周，讓忙碌一整年的服務人員可與家人團圓過節。

正因為市集店面一律歇業，許多人必須提前採購所需要的物品與食品儲存家中，間接造成貨品供不應求。

南非學制為1至12月，大部分學校於12月中以前結束全年學業；所有公司行號也幾乎從12月中開始陸續打烊，隔年元旦過後1星期才陸續開工。

忙碌的雙親與子女可以趁這個難得的年終歲末長假，回家鄉探視長輩或外出度假，增進親情，度過平安快樂的節慶。

種種現象一如華人過農曆春節般的熱鬧與喜慶，親朋好友彼此拜訪、團員聚會、禮尚往來，無論這一年的收入是否滿意，運氣是否如意，都暫時擱一邊，全然放鬆心情，為迎接嶄新的一年做出最佳的準備。1051225

(中央社)