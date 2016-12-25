郝龍斌選黨主席 郝柏村：他沒跟我說

前行政院長郝柏村今天表示，他對國民黨副主席郝龍斌的事，只要在忠黨愛國，為台灣人民服務的立場，就會支持。對於是否支持郝選黨主席，郝柏村說，「我不知道，他沒跟我講」。

反對日本核災地區食品進口，中國國民黨今天發動2波抗議，上午包圍核災食品公聽會，下午號召萬人集結自由廣場，在黨主席洪秀柱帶領下，以遊行方式向蔡政府表達拒吃核食的決心。

而發起反核食公投連署的郝龍斌也在不遠處的中正紀念堂大孝門擺起連署攤位，甚至請出他高齡98歲的父親郝柏村出馬，填下人生第一張連署書，呼籲抗議民眾參與連署。

郝柏村在郝龍斌的指導下，逐一填完連署書。郝柏村說，「我對我兒子的事情不鼓勵不反對，在忠黨愛國，為台灣人民服務的立場上，我支持他，不是因為父子關係而支持他」。 但對於是否支持郝龍斌參選黨主席，郝柏村說，「我不知道，他還沒跟我講」。

由於洪郝兩陣營的活動現場僅相距數百公尺，外界傳言兩人一人辦連署、一人辦遊行是在互別苗頭。郝龍斌表示，任何能讓日本核災區食品不進來台灣的作為，只要有效就支持。感謝所有參與反核食公投的人，而且分進合擊，只要讓日本核災區食品不污染孩子，他都支持。

對於是否會邀洪秀柱簽名連署，郝龍斌指出，公投連署不只國民黨支持，這是超越藍綠的，洪秀柱日前也在副主席胡志強所辦的軍公教人員活動上公開表達，她支持這樣的活動。1051225

(中央社)