置放查扣拼裝機車 警車起火無人傷
1名12歲男童今天騎著改裝機車，遭台南警方查扣，警方將機車裝到警車後車廂載回派出所途中時，突然起火燃繞，車中4人趕緊逃下車，無人受傷，起火原因有待調查。
台南市警局歸仁分局今天指出，這名男童上午在仁德區二行一路騎著沒有牌照的改裝機車，遭警方當場查扣，警方更通知男童的母親到場詢問。
因這輛改裝機車體型小，警方將機車置放在警車的後車廂，2 名警員和男童、母親一起坐上警車，再駛回派出所調查。
未料警車行駛2 公里，到了奇美博物館台一線上，距離派出所只剩800公尺時，後車廂突然起火燃燒，車上4人趕緊逃下車，警車後半部幾乎燒毀，幸好無人受傷，警方表示，起火原因和損失有待調查。1051225
(中央社)
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