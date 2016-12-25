苗中響應捐髮助癌友 顏瑋辰兄妹音樂會做公益
國立苗栗高中25日舉辦捐髮及公益音樂會，愛心社響應萬芳高中捐出秀髮給癌症病友，另由曾是慢飛天使的資優生顏瑋辰，與就讀小學的妹妹顏君庭舉行「瑋愛啟辰．分享希望」感恩音樂會，以綺麗悅耳的樂章號召民眾踴躍捐發票幫助弱勢，讓耶誕節更添溫馨。
苗栗高中愛心社成員上午一早，迎接發起捐髮活動的萬芳高中愛心天使，他們遠從北部騎單車一路來到苗中，愛心社響應「千鈞一髮．還好有你」捐髮助癌友，苗中也成為北、中、南大會師的中途站。
「瑋愛啟辰．分享希望」感恩音樂會下午2時30分在苗栗文觀局中正堂登場，苗栗高中數理班二年級的顏瑋辰，與公館國小音樂班六年級顏君庭兄妹擔綱演出。音樂會採捐發票入場，場外早有許多民眾捐出發票響應做公益。
兄妹檔在音樂會合作演出多首古典樂曲，有貝多芬《華德斯坦奏鳴曲第一樂章》、李斯特《浪漫曲-愛之夢》、林姆斯基．高沙可夫《大黃蜂的飛行》等世界名曲，耶誕午後帶給來賓一個溫馨又富藝文的音樂會。
顏媽媽羅雅玲說，瑋辰曾是個可愛的慢飛天使，2歲3個月時語言發展遲緩，感謝幼安教養院完善的早療服務，把握在3歲前早期療育的黃金期，1年半後的發展神速，小四插班進入音樂班隨後通過創造力資優鑑定，開始接受音樂養成教育及創造力方案相關訓練。
羅雅玲表示，瑋辰後續的發展神速，的確連她都感到驚訝，因此要呼籲如果家有發展遲緩兒，要把握早療黃金期。感恩音樂會要把募得發票，全數捐給幼安教養院，希望幫助弱勢回饋社會，同時感謝苗中提供數理實驗班，讓有興趣與潛力的學生優質學習環境。
副縣長鄧桂菊到場聆聽並贊助經費，苗中校長黃國峰、溪洲國中校長莊忠賢和師生也為兄妹檔加油打氣。
(中時)
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