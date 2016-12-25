2016高雄文藝獎頒獎 6位得主各有所成
高雄市長陳菊今（25）日下午頒發象徵高雄藝文界最高殊榮的「高雄文藝獎」，給本屆6位得主汪啟疆、裴恒宗、李俊賢、殷青群、蔣耀賢及林生祥，頒獎典禮簡單隆重，表達對得獎者的誠摯謝意與祝福，並表彰他們對高雄文化藝術的卓越貢獻。
陳菊表示，本屆高雄文藝獎，獲獎者都是台灣傑出的文化藝術工作者，得主包括海洋詩人汪啟疆、兩廣醒獅團老團長裴恒宗、本土美術家李俊賢、臺灣豫劇團靈魂人物殷青群導演、在地行動藝術家蔣耀賢及知名音樂人林生祥等6人，涵括文學、傳統藝術、美術、戲劇、社造及音樂等領域。
邁入第9屆的高雄文藝獎已經產生35位得主，今年特地不限高雄籍貫，個人或團體，獎金從30萬元提高到50萬元，就是要鼓勵更多人投入文化建設，吸引更多人才到高雄，軟硬一併完成，展現濃烈的人道色彩。
她強調，近年來高雄戮力推動文化創意產業，提供各種多元面向的獎助補助措施，就是希望眾人齊心協力，發展城市文化，同時傳承和創新並重，在高雄推動硬體建設之際，也進行軟體環境營造與人才培育，建造好的產業發展環境。
頒獎典禮以兩廣龍獅戰鼓團熱鬧俏皮的醒獅表演開場，並邀請得獎人林生祥以月琴與小提琴家蔡宗言合奏，演唱其創作歌曲《種樹》及《大地書房》；得獎人殷青群導演率領臺灣豫劇團演出其個人之戲曲人生；得獎人汪啟疆老師在大提琴家戴俐文的伴奏下，朗誦其創作詩篇《旗津》及《其他之歌》。
(中時)
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