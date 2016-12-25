學生扮納粹惹議 哈利王子也曾因此挨轟

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新竹光復中學學生變裝扮納粹事件引風波。納粹主義在許多國家是禁忌，英國哈利王子曾因公開披掛納粹標誌臂章而道歉。日本、南韓則有女團因納粹風格的衣裝設計而惹議。

「紐約時報」（The New York Times）2005年1月13日報導，時年20歲的哈利王子（Prince Harry）被拍到身穿納粹制服、別上納粹標誌臂章，到倫敦1家夜店參加化妝舞會。他1手拿香菸、1手握酒杯的照片刊登英國報刊後，招致猶太團體和國會議員抨擊。

引起軒然大波後，哈利在聲明中說：「若對任何人造成反感或尷尬，我非常抱歉。對於服裝的選擇不當，我道歉。」

儘管如此，美國洛杉磯猶太人組織西蒙魏森索中心（Simon Wiesenthal Center）仍表達憤怒，並敦促哈利走訪波蘭，紀念同年獲解放60週年的二次大戰奧斯威辛（Auschwitz）納粹集中營。

西蒙魏森索中心創始人兼會長希爾（Rabbi MarvinHier）當時說：「去到那裡，他會看到自己愚蠢又厚顏無恥選擇的這個仇恨標誌，曾經造成什麼樣的結果。」

日本和南韓則有女團演出時穿類似納粹軍裝，引爆不滿。

法新社今年11月1日報導，日本美少女偶像團體櫸(土反)46今年10月22日在橫濱萬聖節演唱會上，穿上1件式黑洋裝及披上斗篷，外加有金鳥標誌的大盤帽，由於標誌狀似納粹符號上的納粹老鷹，引爆怒火。

西蒙魏森索中心聲明，穿上以納粹為主題的服裝、如櫸(土反)46般，令人作嘔。

索尼音樂後來道歉並責備櫸(土反)46「在設計服裝上欠缺知識，令人聯想到納粹軍服」。聲明說：「我們對造成不良觀感，致上誠摯歉意。」

另外，「華爾街日報」（The Wall Street Journal）2014年11月13日報導，南韓女團Pritz表演時著黑裝、左臂掛紅臂章，臂章正中央有個「X」形狀的黑色十字，讓人跟納粹標誌作聯想。

經紀公司回應，表演之前「從未這麼想」，並說臂章上的標誌是從用以限速、在紅圈裡頭的白底寫上黑數字那種交通號誌，聯想出來的。十字4個方向的箭頭象徵女孩們「向四方發展不受限」的企圖心。

不過這說法在社群媒體招致撻伐，許多人批評這樣的服裝選擇令人反感。經紀公司後來表示，將研究更改標誌。

「華爾街日報」同1報導指出，亞洲近年發生多起涉納粹標誌的爭議。台灣新北巿1家義大利餐廳因為將菜單上的德國香腸命名為「納粹萬歲」而道歉。泰國清邁（Chiang Mai）2011年則發生學校學生穿納粹黨衛隊（SS）服裝、配戴納粹標誌臂章遊行，讓師長大吃一驚。

另外，日本1家連鎖折扣商店則是2010年在被美國猶太團體投訴後，將納粹風服飾下架。（譯者：中央社何宏儒）1051225

(中央社)