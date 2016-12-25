立院26日審同婚法 挺反雙方上街表訴求
立法院司法委員會明天將審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚和反同婚團體明天上午將分別在立法院外集結，為各自主張聲援。
立法院司法及法制委員會明天將審查攸關同性婚姻的民法修正案，挺同婚團體及反同婚團體近期開始號召群眾，明天將在立法院外集結。
挺同團體「婚姻平權，基本人權」，今晚率先登場，將於晚間6時30分至11時在立法院外的濟南路和中山南路口舉辦直播訪問，邀請大家一起聆聽同志的生命故事，並預計在晚間9時30分，號召群眾點亮燭光，悼念逝去的靈魂、奮鬥的身影，也象徵照亮漆黑的前程、顛簸的道路。
反同婚的下一代幸福聯盟表示，由於少數立委在社會高度爭議下仍然不顧民意堅持審查，強行闖關同婚法案，因此決定26日上街陳情，預計明天上午8時在中山南路立法院門口集結，訴求「停止審查 交付公投」，提醒群眾統一穿著白色上衣，代表光明正面的訴求，並呼籲大家在活動中保持理性和平，如遇鬧場交警方及現場糾察隊處理。
台灣同志諮詢熱線協會等單位組成的挺同婚團體「相挺為平權，全民撐同志」，也預計在明天上午8時開始，號召群眾集結在立法院側濟南路上，訴求「爭取婚姻平權，用愛守護立院」，並提醒對反同婚團體的反智言行和刻意挑釁，要記得避免衝突、隨時蒐證，不少參加者也提醒避免穿白衣，以免被誤認是反同婚團體。1051225
(中央社)
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