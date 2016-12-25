起來動動 陸醫師：久坐影響精子品質
如果您有一份需要久坐的工作，記得經常起來動動。大陸泌尿科醫生指出，久坐影響精子品質，需要久坐工作的男性要盡量起來走動走動。
上海澎湃新聞今天報導，上海交通大學仁濟醫院泌尿外科主任醫師李錚指出，正常情況下，陰囊區的溫度要比體溫低攝氏4度左右，但久坐會使陰囊的溫度升高，影響精子的產生。
他表示，男性的睪丸之所以裝在陰囊內，很重要的原因就是可以讓睪丸的溫度低於身體的溫度。
另外，吸菸對男性生殖力有危害。上海交通大學教授喬中東的實驗室發現，吸菸不僅影響男性精子的遺傳學品質，也影響表觀遺傳學（epigenetics）品質。精子不健康之後，會影響許多基因的表達。
精子不健康，可能增加出生後孩子肥胖、自閉症等疾病發生風險。1051225
(中央社)
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