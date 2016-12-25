跨年夜狂歡 飯店及影城不用人擠人

跨年夜狂歡不想人擠人，台中市多家五星級飯店及影城推出跨年派對，有現場樂團表演，還有跨年限定美味料理，還有公益跨年晚會，完全免費進場同時做公益。

迎接2017年的到來，北、中、南各地都有大型跨年夜演唱會，吸引成千上萬粉絲進場，不想人擠人排隊等進場，也可以過個溫馨熱鬧的跨年夜，迎接新的一年到來。

台中長榮桂冠酒店連續多年在酒店大廳舉辦「愛在這裡 跨年晚會」活動，從31日晚上10時30分開始一直到凌晨12時，「完全免費」進場。

台中長榮酒店除了有長期贊助的「慢飛家族」精選手工商品組成的愛心市集外，活動一開始就會送出五星級住宿券及咖啡廳自助餐券等獎品，活動最後高潮是在倒數跨年完，將有600顆氣球從天而降，600多個大小獎歡迎大家一起來跨年。

台中亞緻大飯店31日跨年夜將於29樓忘廊舉辦「自由色彩跨年派對」，邀請知名樂團熱情開唱，還有各式派對餐點，在隨著音樂自由舞動之際，還可以品嚐美味料理。

台中福華大飯店於31日晚上9時到12時30分舉辦「預見未來－跨年超及炫光派對」，邀請知名塔羅牌老師設攤占卜，預測2017年運勢，搭配闖關活動、現場樂團演唱及桌邊魔術活動等，並供應主廚特製的未來料理，讓賓客度過歡慶的跨年夜。

台中威秀影城GOLD CLASS頂級影廳也推出不擁擠且浪漫溫馨的跨年活動，只要購買「耶誕跨年雙人套餐」並觀賞跨年限定場次者，即可參加「迎向2017年跨年派對」，現場除邀請知名樂團一起同歡，還有輕食吧與啤酒無限暢飲，更有機會抽中旅行箱等獎品。1051225

(中央社)