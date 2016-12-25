反核食凱道怒吼 洪秀柱要蔡政府踹共

我要評比

反對日本核災地食品進口，中國國民黨主席洪秀柱今天率眾上街抗議，行經凱道時，全體靜坐抗議，並用鍋鏟、喇叭發出怒吼，要總統蔡英文「踹共」，抗議民眾喊「蔡英文下台」。

洪秀柱說，人民忍無可忍才走上街頭，質疑政府不曉得和日本交換了什麼，卻要犧牲民眾健康，洪秀柱並帶領群眾喊「誰挺核食，我罷免誰」。

洪秀柱說「我們已經忍不下去了，來拍桌子了」，蔡政府一次聽不到、兩次聽不到，已經無數次都聽不到了，要求蔡政府踹共，給民眾一個交代。

抗議民眾從中正紀念堂出發，行經凱達格蘭大道，僅能步行到貴陽街口就必須左轉，凱道與貴陽街口有大批警力守候，抗議隊伍轉往財政部方向繼續抗議。1051225

(中央社)