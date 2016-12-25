只剩一週 王菲上海演唱會傳還沒賣完

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從誇張傳聞黃金座次百萬元（人民幣）到如今被傳成實售價低於票面，華語歌壇天后王菲將於年底開唱的「幻樂一場2016」演唱會傳言不斷。如今距離演出不到一週，陸媒報導，票還沒賣完。

王菲9月9日在北京宣布，將於今年12月30日在上海舉行演唱會。

中新社報導，王菲近年除了為個別電影配唱主題曲外，少有動作，當傳出將舉辦演唱會時，歌迷沸騰。

12月5日演唱會門票開賣，價格分為1800（約新台幣8300元）、5800（約新台幣2.7萬元）、7800元（約新台幣3.6萬元）3個檔次，每人限購2張。

雖然堪稱天價，但有消息說，發售當天39萬人同時在線哄搶，僅32秒就售罄。不少歌迷無奈只能從「二級票務網站」高價購買黃牛票。

但期間開始有誇張傳聞流出，號稱演唱會中1排1號2號的黃金位置報價達100萬元，還有20萬元、60萬元票價的版本。

然而隨著演唱會臨近，在歌迷幾乎已經認定王菲演唱會一票難求時，一些二級票務網站上突然冒出不少餘票。

報導說，一家票務網站的訊息顯示，除了最便宜的1800元價位無票外，5800元、7800元均票源充足。

在淘寶上，王菲演唱會門票的賣家依然眾多，而且5800元和7800元的位次可以按票面價買到。也還能在不少賣家尋到1800元的票，但這一檔的最終成交價大約在3000至3500元。

自媒體人、資深業內人士楊樾19日在微博和朋友圈揭露，大麥網5日開賣「秒空」僅800張門票，和演唱會舉辦場地梅賽德斯奔馳館8000多個坐席相距甚遠。

微信公眾號「首席娛樂官」22日發布演唱會主辦兼承辦單位－白玉蘭文化負責人莊鳴的專訪實錄。莊鳴承認，5日門票開售那天，大麥網平台售票確實只有800張。證實演唱會相當多的門票未經正規管道出售。

他的解釋是，此次演唱會的贊助商就有十多家，每家贊助商都會拿到一定量的票。1051225

(中央社)