北海道大雪 華航267旅客苦候飛機返高雄
日本北海道札幌大雪，華航及長榮共有上千名旅客滯留當地，雖然華航上午宣布高雄往返北海道航班延後24小時起飛，但在新千歲機場苦候返高雄267名華航旅客仍苦若等候。
日本北海道50年來最大的降雪量，24日再度造成將近100個飛機航班與數百班火車取消，耶誕夜許多人有家歸不得。
原訂搭華航班機昨天返高雄的267名台灣旅客，滯留札幌新千歲機場一天一夜，期待回台。一位旅客說，昨天到機場時，天氣狀況還好，飛機就在眼前，但不飛就是不飛，新千歲機場華航人員親自說明是「工時、人力調度」出問題。
不過，華航今天表示，高雄往返日本北海道札幌新千歲機場的航班，因當地起降航班多，尚難消化，因此延後起飛。華航並發布新聞指出，華航延後24小時起飛航班為CI134高雄-札幌、CI135札幌-高雄。
從高雄赴北海道旅遊的旅客指出，昨天天氣狀況不錯，但在新千歲機場等候返高雄航班，不飛就是不飛。新千歲機場擠滿了旅客，大陸旅客還鼓譟、抗爭、大鬧。台灣的旅客則耐心等候，但大家都累了，在機場候機室席地倒頭就睡，好狼狽。
上午傳來華航宣布高雄往返北海道航班延後24小時起飛，大家都按捺不住，紛紛向華航爭取，雖然一度傳出華航在日本時間下午5時可能有班機戴運旅客返高雄，但到現在仍未看到飛機，有些旅客說「不太妙，可能又被耍」。1051225
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。