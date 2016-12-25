北海道大雪 華航267旅客苦候飛機返高雄

日本北海道札幌大雪，華航及長榮共有上千名旅客滯留當地，雖然華航上午宣布高雄往返北海道航班延後24小時起飛，但在新千歲機場苦候返高雄267名華航旅客仍苦若等候。

日本北海道50年來最大的降雪量，24日再度造成將近100個飛機航班與數百班火車取消，耶誕夜許多人有家歸不得。

原訂搭華航班機昨天返高雄的267名台灣旅客，滯留札幌新千歲機場一天一夜，期待回台。一位旅客說，昨天到機場時，天氣狀況還好，飛機就在眼前，但不飛就是不飛，新千歲機場華航人員親自說明是「工時、人力調度」出問題。

不過，華航今天表示，高雄往返日本北海道札幌新千歲機場的航班，因當地起降航班多，尚難消化，因此延後起飛。華航並發布新聞指出，華航延後24小時起飛航班為CI134高雄-札幌、CI135札幌-高雄。

從高雄赴北海道旅遊的旅客指出，昨天天氣狀況不錯，但在新千歲機場等候返高雄航班，不飛就是不飛。新千歲機場擠滿了旅客，大陸旅客還鼓譟、抗爭、大鬧。台灣的旅客則耐心等候，但大家都累了，在機場候機室席地倒頭就睡，好狼狽。

上午傳來華航宣布高雄往返北海道航班延後24小時起飛，大家都按捺不住，紛紛向華航爭取，雖然一度傳出華航在日本時間下午5時可能有班機戴運旅客返高雄，但到現在仍未看到飛機，有些旅客說「不太妙，可能又被耍」。1051225

(中央社)