嘉義冬季優良茶展售 交易熱絡
2016年嘉義縣冬季優良茶今天在梅山公園舉行頒獎展售活動，今年青心烏龍組特等獎每台斤農會保證收購價格新台幣6萬元，金萱組有3萬元，展售會上交易熱絡。
梅山鄉農會承辦的嘉義縣冬季優良茶競賽今天舉辦頒獎展售，縣長張花冠、立委陳明文、農委會副主委翁章梁、梅山鄉農會總幹事黃世裕等人到場向獲獎茶農致意，並頒獎表揚青心烏龍組和金萱組特等獎的邱文進與黃厚文。
張花冠表示，「嘉義出好茶、世界第一等」，阿里山高山茶走的是品牌、精緻路線，數量有限，市場供不應求。
翁章梁指出，大阿里山地區地理條件得天獨厚，高山茶豐潤渾厚，茶湯滋味甘美，喉韻絕佳，參賽茶葉都經過嚴格的農藥殘餘檢驗，嘉義縣高山茶藥檢合格率高達99.3％。
黃世裕表示，今年冬茶茶葉品質很優，吸引來自全國的盤商和喜好品茗人士，交易熱絡，頭等獎、金質獎、優良獎和優等獎的好茶更是搶手，幾乎被全數清空。
嘉義縣政府指出，因坊間仿冒阿里山及劣質茶充斥，梅山鄉農會舉辦的優良茶評鑑，除防偽包裝技術外，還多了縣長、主辦單位和評鑑師的親筆簽名，及產區數位辨識系統，保證消費者買到的是真正的阿里山好茶。1051225
(中央社)
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