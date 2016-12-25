俄軍機墜毀 黑海發現1罹難者遺體

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俄羅斯新聞社報導，俄國國防部說，搭載91人的軍機今天在飛往敘利亞途中墜毀後，已在黑海發現1具遺體。

法新社報導，國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）說，「俄羅斯國防部TU-154軍機墜毀後，在距離素溪海岸6公里處發現1具罹難者遺體」。

科納申科夫說：「這具遺體已打撈至救難船隻上。」（譯者：中央社劉文瑜）1051225

(中央社)