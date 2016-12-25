反思學生扮納粹 葉丙成：無感比無知更可怕

新竹光復高中學生在校慶活動扮演納粹遊行，引發軒然大波，台大電機系教授葉丙成(圖)表示，無知可能不是最大的問題。最大的問題是，無感。（圖/Pixar Luxu、葉丙成臉書）

高中生扮納粹遊行引發軒然大波，台大電機系教授葉丙成今日在臉書表示，當許多人批判學生無知、老師無知，我認為以此事件來看，無知可能不是最大的問題。最大的問題是，無感。

只在乎考試要背的知識，而不探討背後的意義與影響，就會教出無感的學生。葉丙成坦言，即使學生認識希特勒，也知道納粹做過什麼事，無感的學生還是會做出這次事件。這次事件說明了我們的教育，應該要思考如何讓學生對學的東西有感，這樣學到的東西才會有意義。

如果學生真的無知到希特勒都不認識，連納粹是什麼都沒聽過的話，他們不會興沖沖的提議要扮納粹，顯然學生不是沒有知識，不是不知道這些史實，決定要扮納粹，問題出在哪？葉丙成說，很諷刺的，我認為真正的問題，就在於我們的教育只在乎知識。

葉丙成指出，以目前考試為主的教學、效率為主的教學，體會猶太人的恐懼？感受骨肉分離天人永隔的那種悲哀？同理那種只因你的種族就被殺無赦的悲憤？這些在教室裡都是奢侈，用傳統教學的老師是很難在繁忙進度中引導孩子做這些。於是，我們的學生空有歷史知識，卻對歷史無感。無感的人，自然就有可能做出像扮納粹傷害他國感情的事。

當整個社會都在批判這些學生、老師無知的時候，葉丙成也質疑，台灣社會對於德國二次大戰的傷口，是否真有嚴肅看待？其實不是只有這些孩子。在這種只在乎知識，不在乎感受、同理、體驗的教育下，我們的社會許多人對於這些史實也是一樣是無感的。

如果沒有看過辛德勒的名單，沒看過那些二次大戰的電影，我們是不會對二次大戰猶太人的恐懼有多深刻的感受的，也不會覺得網路瘋傳希特勒被亂配字幕的搞笑影片是罪惡的。

葉丙成認為，在反省自己之餘，更重要的是要解決問題，而不是切割問題。只把這些學生、這個學校、這個事件當腫瘤切割、丟棄，是不會解決問題的。過幾年後，很有可能又出現一群無感的孩子做這些不應該做的事情。要解決，只能靠改變我們的教育。

(中時)