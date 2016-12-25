雪橇亞錦賽 中華隊締史上最佳成績

連德安出發。（中華民國雪橇雪車協會提供）

就讀北市大的連德安，是台灣少有的冬季運動員，曾代表我國參加2014年索契冬奧，他未因國內環境不佳而選擇放棄，反持續精進，本次再度出征雪撬亞錦賽，首度參加A組的他，以兩趟總計1分45秒120的成績拿到銅牌，更帶動全隊表現精彩，合計進帳2金3銀1銅，締造中華隊參賽以來最佳戰績。

一年一度的雪橇亞錦賽日在日本長野舉行，共計15個彎道，由各組規定的起點開始滑，各組差別主要是單趟距離，必須順利滑到終點，沒有翻車，才算是完賽，每位選手要滑兩趟，最後是以兩趟完成的時間加總成績計算排名。

台灣屬亞熱帶國家，冬季運動的發展一向困難，尤其雪撬更為困難，甚至沒有教練，本次參賽還是由國際總會指派教練擔任，但選手們努力不懈，連德安堪稱代表人物，他過去參賽曾拿過B組銀牌，本次晉升A組，順利衝完1.2公里，精彩拿下銅牌。

B組男子個人冠軍陳文昌，亞軍張維達，親吻獎牌。（中華民國雪橇雪車協會提供）

B組女子冠軍林欣蓉與亞軍林芝韻。（中華民國雪橇雪車協會提供）

中華隊在B組成績耀眼，總計0.9公里的賽程，男子組陳文昌兩趟時間總計1分39秒498勇奪金牌，張維達則以1分40秒124拿下銀牌；女子組方面，林欣蓉以兩趟時間1分38秒339摘金，林芝韻則以1分38秒965得銀。

值得一提的是，B組奪牌的4位選手，都是今年才開始接觸雪橇，10月中到歐洲國外移地訓練，為期35天，這是他們第一次參與國際級賽事，也是台灣首次有女選手參賽，兩名女將成績甚至快過男生。

C組是新人組，不分男女，比賽距離約為0.8KM，從第5彎道到第15彎道。就讀內埔農工的林思婷以1分39秒064得到銀牌；105年全大運拳擊冠軍，目前就讀台體大的潘啟誠1分41秒213排名第6。

(中時電子報)