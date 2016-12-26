徐若瑄回台踩蛋　登《紅白》帶兒子當練體能

徐若瑄即將參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視）

徐若瑄即將參加《2017超級巨星紅白藝能大賞》。（台視）

女神徐若瑄受台視邀請，返台參加除夕特別節目《2017超級巨星紅白藝能大賞》，將在小巨蛋舞台上表演多首歌曲。徐若瑄表示，現在不擔心練體能、身體甚至比以前更好，反而擔心歌詞記不住。她笑著解釋原因：「哈哈！兒子Dalton是我的最佳體能訓練師，每天都在挑戰我的極限不用特別訓練了，ready to go！當媽之後記性變差了，而且太久沒唱這些歌現在開始努力背歌詞。」

徐若瑄婚後遠嫁新加坡已有一陣子沒在台灣開唱，也是第一次參加《紅白》陪觀眾過年，她也透露藉由這次回台，除了透過自己的演出陪伴觀眾並帶給大家歡笑，最大的意義就是「回娘家」，她開心地說：「可以透過節目回娘家，和家人朋友、觀眾一起倒數迎接新年的到來。」她表示：「一直很喜歡小燕姊和哈林哥終於可以見面、也很想念歌迷朋友們，這是我第一次在《紅白》陪觀眾朋友跨年，很開心也有點緊張！希望我準備的表演可以陪大家度過一個開心溫暖的夜晚。」

號稱「鋼鐵V」的徐若瑄可說是個完全閒不下來工作狂，明年將繼續投入音樂創作，婚後的她工作、家庭仍舊一把罩，她也透露經常到海外工作，但不論多累都會把兒子帶在身邊：「孩子還小需要媽媽的陪伴，至少工作結束回到家還可以哄兒子睡覺、出門前還可以準備好兒子的食物，這樣我比較安心！老公和女兒在新加坡分別要上班上學，也會透過視訊和他們保持零距離的聯繫。」台視《2017超級巨星紅白藝能大賞》即將於106年1月7日在台北市小巨蛋隆重登場，並於雞年除夕（106年1月27日）晚間7點在台視主頻播出！

(中時)