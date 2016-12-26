光復學生怒了 怒批總統不挺自家人

有疑似光復中學學生不滿外界輿論霸凌，晚間號朝同學力挺校長。（翻攝臉書）

學生認為校長程曉銘無辜。（徐養齡攝）

新竹市光復中學校長程曉銘為平息納粹變裝風波，25日宣布辭職負責，晚間在網路上流傳1則疑似為學生撰寫的憤怒信，要光復學生們明天（周一）到操場挺校長，強調「我們沒有做錯，為什麼我們全校學生及老師要受到這樣的羞辱？」

信件內容看得出憤怒情緒，筆者指出，當天只是一個單純的變裝活動，為何校長要為這辭職，要扣學校補助款，行政人員要受處罰？我們只是變裝打扮人物，我們只是高中學生，沒有政治活動，沒有政治色彩，我們只知道在學校讀完高中三年，我幹嘛要了解希特勒這個不行那個不行，我是在台灣土生土長的人，我們只愛自己的國家(它叫台灣)，我們只是盡力把希特勒的造型，模仿到最像 。

筆者另怒指蔡英文總統，怒指她沒站在學生這邊，文中指「蔡英文你這是那一國的總統，你震怒，幫著以色列及德國，修理自己的人民，自己的學生，這樣對嗎？你當總統有跟我們學生說這個不能作嗎？我想你也不知道，是因為以色列震怒，你怕得罪以色列及德國，只好修理我們學校修理我們學生，這樣對嗎？」

信件全文如下：

號召所有光復的學生，（明天到操場挺校長） ，我們沒有作錯，為什麼我們全校學生及老師要受到這樣的羞辱，只是一個單純的變裝活動，為何校長要為這辭職，要扣學校補助款，行政人員要受處罰，我們只是變裝打扮人物，我們只是高中學生，沒有政治活動，沒有政治色彩，我們只知道在學校讀完高中三年，我幹嘛要了解希特勒這個不行那個不行，我是在台灣土生土長的人，我們只愛自己的國家(它叫台灣)，我們只是盡力把希特勒的造型，模仿到最像 ，把跟他有關的東西作出來，讓整個畫面能夠更完整，這不就像在畫一幅美麗的畫嗎？難道畫希特勒的像也要被羞辱嗎？蔡英文你這是那一國的總統，你震怒，幫著以色列及德國，修理自己的人民，自己的學生，這樣對嗎？你當總統有跟我們學生說這個不能作嗎？我想你也不知道，是因為以色列震怒，你怕得罪以色列及德國，只好修理我們學校修理我們學生，這樣對嗎？我們稱呼你為總統，我們有說錯嗎？教育部長你前面兩個字【教育】，請問你作到了嗎？事情發生後，你有來我們學校問過我們學生，為何變裝希特勒？你有來問過我們學生受到網路霸凌的感受嗎？我們全校師生都很憤怒，我們不甘心，我們也要去總統府抗議，我們學生今天受到如此污辱，說我們是最爛的學生，最爛的學校，你是教育部長你聽到有何感想，我們這些學生就像妳的小孩一般，我們受到如此污辱，你有來關心嗎？你就只會砍補助款，砍了又如何，沒補助學校也不會受影響，因為新竹縣市的學生都搶著進光復中學讀書，因為我們都知道，光復中學學校很好，校長很好，主任很好，組長很好，老師也很好，教官也很好，行政人員也很好，設備好，每個學生要畢業時都捨不得離開，憲法有規定我們不能這樣裝扮嗎？我想應該沒有，既然沒有我們就有變裝打扮的自己，我們要打扮誰是我們的自由，就像買衣服，我要買什麼衣服難道還要教育部長同意才可以穿嗎？教育部今天這種作法真的是丟臉，那抗日戰爭台灣死了那麼多人，女人被送去當慰安婦，那總統未何沒震怒，為何沒修理日本，反而我們學生這種小小的學校變裝活動 ，被你們修理被你們攤在電腦中霸凌，其他學校的學生你們也別高興，因為改天你們也發生事情時也會被如此對待，我們是學生要站在一起，為這件事一起抗議，請你身邊的所有高中同學走出來，大家一同來抗議，號召妳的爸爸媽媽一同來抗議，今晚每人寫一封信給總統府蔡英文，用fb傳給蔡英文總統，說（我是光復中學的學生，我愛光復中學，一日光復人~終身光復人），另外上傳到各電視台（民視.TVBS.東森.年代.台視.華視.蘋果.中視)及報紙(蘋果.中時.聯合.自由),讓他們知道我們的不滿，讓他們聽到我們憤怒的聲音。

(中時)