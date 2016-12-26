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美節日購物 實體店退燒

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美節日購物 實體店退燒
從11月的感恩節到12月的聖誕節這段期間，是美國零售業最重要的節日購物季節。(圖:陳子巖攝)
美節日購物 實體店退燒
往年到了聖誕節前最後幾天，商場總是擠滿了最後一刻趕著採買禮物或是想等最後一刻折扣的消費者，不過今年的盛況明顯減少。(圖:陳子巖攝)

美國今天進入聖誕節，也宣告節日購物高峰結束，根據最新公布的統計數據，今年的感恩聖誕節日購物威力在實體店明顯退燒。

從11月的感恩節到12月的聖誕節這段期間，是美國零售業最重要的節日購物季節，一年的營收表現如何，往往取決於節日購物的業績，不過今年實體店面的節日購物業績佔整年營收的比例，比高峰時期下降近5個百分點，這當中所代表的金額達700億美元。

「零售業經濟學家」(The Retail Economist)創辦人兼首席經濟學家尼爾米拉(Michael Niemira)接受美聯社採訪時表示，今年11月和12月在實體店面的銷售業績，佔全年零售業銷售業績不到21%，比高峰時期的超過25%明顯衰退。

在美國，聖誕節的傳統之一，就是家人親友之間會交換禮物，也帶動零售業銷售的熱潮。節日購物在1980年代，因為沃爾瑪開始在節日期間推出驚人優惠促銷，也使得消費者逐漸從百貨公司走向平價量販商場，導致感恩聖誕季節演變成一年當中最重要的促銷季；到了1990年代網路電子商務興起後，這個現象逐漸出現改變，到了1990年中，網上銷售業績迅速成長，也為實體店的經營帶來危機。

也有專家評論今年實體店面的銷售趨勢顯示，今年在實體店面仍看到很深的折扣，但消費者已不像過往在實體店買大件的禮物，而是傾向購買小件禮物；最後一刻趕著採買禮物或是想等最後一刻折扣的消費者也明顯減少，購買禮物卡的消費者則呈現上升，僅次於衣服居於節日購物最受歡迎的第2名商品。

(中時電子報)

關鍵字：美國節日購物實體店聖誕業績
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