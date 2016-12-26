美節日購物 實體店退燒
美國今天進入聖誕節，也宣告節日購物高峰結束，根據最新公布的統計數據，今年的感恩聖誕節日購物威力在實體店明顯退燒。
從11月的感恩節到12月的聖誕節這段期間，是美國零售業最重要的節日購物季節，一年的營收表現如何，往往取決於節日購物的業績，不過今年實體店面的節日購物業績佔整年營收的比例，比高峰時期下降近5個百分點，這當中所代表的金額達700億美元。
「零售業經濟學家」(The Retail Economist)創辦人兼首席經濟學家尼爾米拉(Michael Niemira)接受美聯社採訪時表示，今年11月和12月在實體店面的銷售業績，佔全年零售業銷售業績不到21%，比高峰時期的超過25%明顯衰退。
在美國，聖誕節的傳統之一，就是家人親友之間會交換禮物，也帶動零售業銷售的熱潮。節日購物在1980年代，因為沃爾瑪開始在節日期間推出驚人優惠促銷，也使得消費者逐漸從百貨公司走向平價量販商場，導致感恩聖誕季節演變成一年當中最重要的促銷季；到了1990年代網路電子商務興起後，這個現象逐漸出現改變，到了1990年中，網上銷售業績迅速成長，也為實體店的經營帶來危機。
也有專家評論今年實體店面的銷售趨勢顯示，今年在實體店面仍看到很深的折扣，但消費者已不像過往在實體店買大件的禮物，而是傾向購買小件禮物；最後一刻趕著採買禮物或是想等最後一刻折扣的消費者也明顯減少，購買禮物卡的消費者則呈現上升，僅次於衣服居於節日購物最受歡迎的第2名商品。
(中時電子報)
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