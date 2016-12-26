抗議聯合國決議 以色列召見美國大使

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針對譴責以色列在約旦河西岸屯墾的聯合國安理會決議，美國拒絕投下否決票，以國總理尼坦雅胡今天召見美國大使，對歐巴馬政府展開嚴厲抨擊。

一名以色列官員今天告訴有線電視新聞網（CNN），美國就這項決議投棄權票而非否決票，使得這議通過後，導致美國大使夏皮洛（Daniel Shapiro）被召見。

在此之前，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在每週內閣會議中強力批判歐巴馬政府的作法。

尼坦雅胡今天對閣員表示，從掌握的情資顯示，此一決議無疑是歐巴馬政府發起、支持、協調措辭且要求通過的。

尼坦雅胡也把矛頭指向美國國務卿凱瑞（John Kerry）：「如同我在週四（22日）對凱瑞說的，朋友不會把朋友提交安理會。」

以色列稍早也召見10個對此決議投支持票的國家的大使。1051226

(中央社)