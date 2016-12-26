點子鞋芭蕾舞展邁入第14屆 舞動山水月光
高雄城市芭蕾舞團連續14年推出「點子鞋」現代芭蕾舞展，至今累積32位編舞者參與、75部新編芭蕾舞作。2017年將由旅歐舞蹈家王國權、前雲門資深舞者王維銘、舞蹈新銳賴翃中、戴鼎如，推出《枯山水》、《月光》等4部全新作品。
「芭蕾舞不是只有《胡桃鉗》、《天鵝湖》，現代芭蕾可以加入許多新鮮有趣的元素。」藝術總監張秀如表示，2004年她有感於國內芭蕾舞式微，推出首屆「點子鞋」舞展，集結多部作品同台發表，「我想要為現代芭蕾開拓道路，邀請資深編舞家、編舞新銳同台編舞，希望能從中累積台灣現代芭蕾的力量。」
連續5年為點子鞋編舞的王維銘，現年53歲，這次他選擇以法國作曲家德布西的《月光》為編舞用樂，以一支獨舞沉澱年過半百的人生心境，「現在的編舞者不太使用經典古典樂編舞，一來顯得老派，二來也會受到嚴格的檢視，這次算是我給自己的挑戰。」
王維銘表示，德布西的音樂有許多「空氣感」，在那朦朧與曖昧不明的地帶，就是舞蹈發揮的空間，「這支舞作是我的個人獨舞，我會運用抒情緩慢的音樂，順著鋼琴的強弱聲，展現芭蕾舞的線條之美。」
第6次為點子舞編舞的王國權，新作《枯山水》是從日本具有寧靜意象的園藝造景「枯山水」作發想，他以枯山水的細沙碎石、疊放石頭、苔蘚、小草等造景意象，編了一段三人舞，「這支舞作由兩位男舞者、一位女舞者一起跳，這三個舞者像是我的分身，我們在舞動內心紛亂的狀態中，尋找心中的寧靜，這也是現代人所需要的。」
2017年「點子鞋」將在1月15日於高雄市文化中心至善廳、1月21至22在台南文化原生劇場演出。
(中時)
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