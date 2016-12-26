NBA》罵完金塊罵國王 卡爾新書遭刪減
前國王主帥卡爾(George Karl)的新書《憤怒的喬治》果然引起了注意。他是堂堂NBA史上9位「千勝教頭」之一，不過他並不打算以此做為賣點，相反的，他指出這是一段悲慘的教練生涯，他自稱是「40年來在NBA娘砲球員、糊塗總管、胡亂出手投籃之下的一位倖存者」。
卡爾在金塊隊執教9季，書中主要炮轟的目標就是以前金塊的核心球員「甜瓜」安森尼、J.R.史密斯、肯揚馬丁。他直言這些人是一群驕縱的屁孩，特別是安森尼與馬丁從小乏父親陪伴，「不知如何當個男人」。被金塊隊開除之後，卡爾還質疑聯盟有球員使用禁藥，「這是明擺著的事，怎麼可能有人年紀變大體格卻變得更好？不然他們季外跑去德國做什麼？」當然他並沒有任何證據。
教練生涯最後執掌國王隊兵符才不到兩季，就已足夠讓卡爾怨氣沖天。他的炮火遍及中鋒考辛斯、總管迪瓦茲、以及球隊老闆，卡爾還引述前鋒蓋伊的話，將國王隊形容為「籃球地獄」。目前在國王隊的施壓下，卡爾同意刪除批評國王隊的部分，因為他自己當初有承諾不會在離隊後開砲。
馬丁日前在推特上還擊，批評卡爾是個「自私、不快樂、可悲的懦夫，一個差勁的教練，被每個球員討厭，被每支執教過的球隊開除。」TNT球評史密斯(Kenny Smith)也表示卡爾應該要公開道歉，因為卡爾把自己與球員私下的對話公開在書本裡，是很沒品的行為，「我想卡爾這輩子別想再當教練了。」
(中時電子報)
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