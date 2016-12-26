聽信假新聞 巴基斯坦防長警告以色列

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一則假新聞，引發兩大核武強權巴基斯坦與以色列在推特上緊張對峙，並導致巴國國防部長對以色列提出警告。

美聯社報導，AWD News網站之前登出一則新聞，指以色列前國防部長雅隆（Moshe Ya'alon）揚言，一旦巴基斯坦出兵敘利亞，將對巴基斯坦發動核武攻擊。

巴基斯坦國防部長阿瑟夫（Khawaja Mohammad Asif）對此做出回應，提醒以色列「巴基斯坦也是核武國家」，若遭攻擊將予以反擊。

以色列國防部昨天對此回以推文，指這則原本登在AWD News的新聞「純屬虛構」。

以色列對是否擁有核武始終保持模稜兩可的政策，不否認也不承認，一般認為以國自1960年代起已有核武。巴基斯坦則在1998年成為核武強權。這兩國並無邦交。

AWD News新聞的真實性，遭事實查核網站Snopes形容為「極度可疑」。

對於以色列的回答，巴基斯坦並未立即做反應。1051226

(中央社)